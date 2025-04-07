Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        'Bayram' ismini verdiği buzağıya üşümesin diye evde bakıyor

        ORDU'da çiftçilik yapan Fatma Tulkar (55), Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü doğan buzağısına 'Bayram' ismini verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bayram' ismini verdiği buzağıya üşümesin diye evde bakıyor
        ABONE OL

        ORDU’da çiftçilik yapan Fatma Tulkar (55), Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü doğan buzağısına ‘Bayram’ ismini verdi. Tulkar, hava kararınca 'üşümesin' diye buzağıya evinin salonunda bakıyor.

        Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi’nde yaşayan Tulkar ailesinin ahırda besledikleri ineklerden biri, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü doğum yaptı. ‘Bayram’ ismini verdikleri buzağıyı biberonla besleyen aile, gündüzleri annesinin yanına bıraktıkları hayvanı hava kararınca 'üşümesin' diye eve getiriyor. Buzağıya evde bakmanın zor olmasına rağmen bebek gibi ilgilendiklerini belirten Fatma Tulkar, “Bu buzağımız Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü doğduğu için ismini ‘Bayram’ koyduk. Akşamları hava soğuk olduğundan dolayı üşümesin diye evde bakıyoruz. Bayram’ı biberonla besliyoruz ve üzerini battaniye ile örtüyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de av sezonu bereketli bitiyor
        Karadeniz'de av sezonu bereketli bitiyor
        Ordu'da, AA'nın kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları y...
        Ordu'da, AA'nın kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları y...
        Kamyonuna çakar lamba takan şoföre 138 bin lira ceza
        Kamyonuna çakar lamba takan şoföre 138 bin lira ceza
        Ordu'da çakar lamba kullanan kamyon sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygula...
        Ordu'da çakar lamba kullanan kamyon sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygula...
        Samsun'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da toprağa veril...
        Samsun'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 3 kişi Ordu'da toprağa veril...
        Ordu'da bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sürüyor
        Ordu'da bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sürüyor