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        Kavga ihbarına giden polislere meşaleli ve pastalı sürpriz

        ORDU'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, mahallelinin pastalı ve meşaleli sürpriziyle karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:30
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        Kavga ihbarına giden polislere meşaleli ve pastalı sürpriz
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        ORDU’da kavga ihbarına giden polis ekipleri, mahallelinin pastalı ve meşaleli sürpriziyle karşılaştı.

        Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'nden dün saat 20.00 sıralarında bıçaklı ve silahlı kavga çıktığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Mahalleye giden ekipler, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan pastalı ve meşaleli sürprizle karşılaştı. Polis ekipleri, yapılan sürpriz için emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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