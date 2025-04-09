Kavga ihbarına giden polislere meşaleli ve pastalı sürpriz

ORDU’da kavga ihbarına giden polis ekipleri, mahallelinin pastalı ve meşaleli sürpriziyle karşılaştı.

Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'nden dün saat 20.00 sıralarında bıçaklı ve silahlı kavga çıktığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Mahalleye giden ekipler, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan pastalı ve meşaleli sürprizle karşılaştı. Polis ekipleri, yapılan sürpriz için emeği geçenlere teşekkür etti.