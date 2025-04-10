Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'ya nisanda kar yağdı, fındıkta zirai don riski oluştu

        ORDU'nun yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışıyla, fındıkta zirai don riski oluştuğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, "Fındık üreticilerimiz, tedirgin.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:41 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'ya nisanda kar yağdı, fındıkta zirai don riski oluştu
        ABONE OL

        ORDU'nun yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışıyla, fındıkta zirai don riski oluştuğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, "Fındık üreticilerimiz, tedirgin. Tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz muhakkak ihbarda bulunsunlar" dedi.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Fındık üreticilerinin zirai don riski dolayısıyla tedirginlik yaşadığını belirten TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, "Mart’ın 20’sinden sonra yağan kardan sonra ‘Kışı artık atlattık, bahara başladık’ dedik ama 9 Nisan itibarıyla Karadeniz’de özellikle Ordu’da 400-500 rakımdan yukarıya ciddi şekilde kar yağdı ve yağış lokal olarak devam ediyor. Fındık yaprakları tamamen açtı, fındık doğumları gerçekleşti. Çotanaklar artık görünüyor. Fındık dalları şu an yağan kardan dolayı kar altında. Şu anda bazı bahçelerde çotanaklarda buzlar asılıyor. Cumartesiye kadar zirai don uyarısı var. Eksi derecelere inen bir hava olursa, fındıkta bir zarar olacak gibi duruyor. Şu an tedirginiz. Fındıkla ilgili çok ciddi masraflarımız oldu. Üretici, fındığın gözüne bakıyor. Mart ayından sonra nisanda da kar yağışı gördük. İlerleyen süreçte inşallah bir zarar ortaya çıkmaz. Kar eridikten sonra bu ortaya çıkacak. Üreticilerimiz tarım sigortalarını yaptırmışlarsa ve bahçelerinde zarar var ise muhakkak ihbarlarını yapsınlar” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        </