Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi öldü

Olay, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki Katı Atık Ayrıştırma Tesisinde meydana geldi. Tesiste çalışan Soner Altun, tesisteki çöp ayrıştırma makinesine kapıldı. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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