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        Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi öldü

        ORDU'da Katı Atık Ayrıştırma Tesisinde çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi Soner Altun (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 23:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 23:55
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        Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi öldü
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        ORDU’da Katı Atık Ayrıştırma Tesisinde çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi Soner Altun (26), hayatını kaybetti.

        Olay, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki Katı Atık Ayrıştırma Tesisinde meydana geldi. Tesiste çalışan Soner Altun, tesisteki çöp ayrıştırma makinesine kapıldı. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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