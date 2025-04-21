Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        'Süper Babaanne' Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda 3. oldu

        ORDU'da 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın (74), 16-17 Nisan tarihleri arasında Estonya'da düzenlenen 'Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Süper Babaanne' Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası'nda 3. oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORDU’da 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın (74), 16-17 Nisan tarihleri arasında Estonya’da düzenlenen ‘Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası’nda Avrupa 3’üncüsü oldu.

        Kentte 'Tekvandonun Süper Babaannesi' olarak tanınan ve ilerleyen yaşına rağmen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam eden Sevgican Yalçın, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsea Şampiyonası’nda 61 yaş üstü kategorisinde Türkiye’yi temsil etti. Gümüş madalyayı son saniyelerde kaybeden 'Süper Babaanne' lakaplı Yalçın, Avrupa 3’üncülüğü elde ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu Londra'da satışa çıkıyor
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Evinde silahlı saldırıda öldü! Evler ateşe verildi!
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Kalp krizi geçiren annesinden etkilendi! Nanoparçacıklı stent geliştirdi
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"

        Benzer Haberler

        LNG yüklü tankerdeki gaz kaçağı korkuttu
        LNG yüklü tankerdeki gaz kaçağı korkuttu
        Ordu'da yeşilin tonları arasındaki Çiseli Şelalesi ilgi görüyor
        Ordu'da yeşilin tonları arasındaki Çiseli Şelalesi ilgi görüyor
        Milli atıcı geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
        Milli atıcı geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
        Bakan Yumaklı: Zirai don nedeniyle zarar gören ağaçlarda gelişigüzel budama...
        Bakan Yumaklı: Zirai don nedeniyle zarar gören ağaçlarda gelişigüzel budama...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da konuştu:
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolu ulaşıma açıldı