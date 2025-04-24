Avrupa Halter Şampiyonu Yusuf Fehmi Genç, coşkuyla karşılandı

AVRUPA Halter Şampiyonası’nda rekor kırarak Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, memleketi Ordu’da törenle karşılandı.

Moldova’nın başkenti Kişinev’de 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, erkekler 73 kilo kategorisinde toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca, 194 kiloluk silkme derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcu için Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Genç, kendisini karşılayan coşkulu kalabalıkla Büyükşehir Belediye binasının önüne yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, makamında kabul ettiği Genç'i ödüllendirdi. Elde edilen şampiyonluğun bir tesadüf olmadığını, emek ve disiplinli çalışma sonrası elde edildiğini belirten Başkan Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımıza desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

Milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Vali Muammer Erol ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i de ziyaret etti. Vali Erol, Ordu'dan çok yetenekli sporcuların yetiştiğine dikkat çekerek, "Ordu'nun geçmiş spor tarihine baktığımızda Avrupa ve dünya şampiyonalarında, Olimpiyat oyunlarında madalya kazanmış, derece elde etmiş sporcularımız var. Bu sporcularımıza, Avrupa şampiyonluğuyla Yusuf Fehmi Genç kardeşimiz de eklenmiş oldu. Hepimizin göğsünü kabartan, ülkemizi gururlandıran bu başarısından dolayı sporcumuzu kutluyorum. Yusuf Fehmi Genç kardeşimizden daha büyük başarılar, daha çok madalyalar bekliyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Coşkulu bir şekilde karşılanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Genç de, “Bundan sonra alacağımız başarılarda bunu hep düşünüp daha hırslı ve azimli olacağız. Bayrağımızı her şampiyona da dalgalandırmak için daha çok çalışacağız. Bu güzel karşılama için herkese teşekkür ediyorum” dedi.