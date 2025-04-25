Ordu'da DEAŞ üyesi yakalandı
ORDU'dahakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ üyesi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
ORDU'dahakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ üyesi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E.'nin (32) Ünye ilçesinde saklandığını tespit etti. Harekete geçen jandarma, dün şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
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