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        Ordu'da DEAŞ üyesi yakalandı

        ORDU'dahakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ üyesi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 09:15
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        Ordu'da DEAŞ üyesi yakalandı
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        ORDU'dahakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ üyesi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E.'nin (32) Ünye ilçesinde saklandığını tespit etti. Harekete geçen jandarma, dün şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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