Dervişoğlu: Fındık, Karadeniz için sadece ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda yaşam biçimi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Fındık, Karadeniz için sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Köylerde hayatın sürdürülebilmesi adına tohumun bugünden yarınlara taşınması gerekiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 5’inci Geleneksel Atalık Tohum Takası ve Gastronomi Şenliği'ne katıldı. Kabakdağı Mahallesi’nde düzenlenen şenlikte Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar yer aldı.

FINDIK, BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

Şenlikte konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tohum takasının bugünlerinin yarınlara taşıyabilmek adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. Dervişoğlu, “Eskiden köyler çok farklıydı. Büyükannelerimiz çok çalışıyorlardı. Maya biriktiriyorlardı, tohum ayırıyorlardı ve onları kilerlerde saklıyorlardı. Mevsimi geldiğinde de o tohumları bahçelerimize ekerek fide yapıyorlardı. Bu topraklar hepimize baktı. 10- 15 dönüm fındık bahçesi olanlar, o günün şartlarında hem çocuklarını okuttular hem de ailelerinin büyümesine katkı sağlayacak nişan ve düğünleri yaptılar. Hepsini de bu bahçeler sayesinde yaptılar. Fındık; Karadeniz, Fatsa ve Kabakdağı Mahallesi için sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir” diye konuştu.