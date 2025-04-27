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        Dervişoğlu: Fındık, Karadeniz için sadece ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda yaşam biçimi

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Fındık, Karadeniz için sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 27.04.2025 - 16:55
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        Dervişoğlu: Fındık, Karadeniz için sadece ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda yaşam biçimi
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Fındık, Karadeniz için sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Köylerde hayatın sürdürülebilmesi adına tohumun bugünden yarınlara taşınması gerekiyor" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen 5’inci Geleneksel Atalık Tohum Takası ve Gastronomi Şenliği'ne katıldı. Kabakdağı Mahallesi’nde düzenlenen şenlikte Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar yer aldı.

        FINDIK, BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

        Şenlikte konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tohum takasının bugünlerinin yarınlara taşıyabilmek adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. Dervişoğlu, “Eskiden köyler çok farklıydı. Büyükannelerimiz çok çalışıyorlardı. Maya biriktiriyorlardı, tohum ayırıyorlardı ve onları kilerlerde saklıyorlardı. Mevsimi geldiğinde de o tohumları bahçelerimize ekerek fide yapıyorlardı. Bu topraklar hepimize baktı. 10- 15 dönüm fındık bahçesi olanlar, o günün şartlarında hem çocuklarını okuttular hem de ailelerinin büyümesine katkı sağlayacak nişan ve düğünleri yaptılar. Hepsini de bu bahçeler sayesinde yaptılar. Fındık; Karadeniz, Fatsa ve Kabakdağı Mahallesi için sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir” diye konuştu.

        FINDIK TEK BAŞINA BİZE YETMİYOR

        Köylerde hayatın sürdürülebilmesi adına tohumun bugünden yarınlara taşınması gerektiğini belirten Dervişoğlu, “Tek başına fındık bize yetmiyor. Köydeki hayatın sürdürülebilmesi için üretmek mecburiyetinde olduğumuzun farkına varmak gibi tarihi bir sorumluluk var. Bu nedenle bu şenliği çok önemli bir başlangıç ve sürdürülmesi icap eden bir faaliyet olarak görüyorum” dedi.

        Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından ‘Gürcü Mutfağı Yemek Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi ve çeşitli atalık tohumların yer aldığı stantlar ziyaret edildi.

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