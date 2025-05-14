Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’da, Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen programa katıldı. Burada imamlara seslenen Erbaş, “Almış olduğunuz 8 aylık eğitimin ardından Anadolu’nun her yerine dağılacaksınız. Aynı zamanda Avrupa ülkelerine, Orta Asya’ya, Avustralya’ya gidecek, oralarda da görevlerde bulunacaksınız” dedi.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nde almış olduğunuz 8 aylık eğitimin ardından Anadolu’nun her yerine dağılacaksınız. Aynı zamanda Avrupa ülkelerine, Orta Asya’ya, Avustralya’ya gidecek, oralarda da görevlerde bulunacaksınız. Hafızlık, ilmin temelidir. Geleceğimiz sizlerin çalışmasıyla daha da güzel olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim kanunumuzda görev tanımımız toplumu din konusunda aydınlatmaktır. İnanç, ibadet, ahlak, helaller, haramlar konularında doğru dini bilgiye dayanarak topluma anlatmak bizim vazifemizdir. En iyi insan olmak için yarışacağız. Biz, Peygamber efendimizin, Eshab-ı Kiram’ın varisleriyiz. Peygamberlerin vazifesi iyiliği emretmek, kötülükten menetmek olmuştur. En iyi imam olmak için yarışacağız” diye konuştu.