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        Denizde boğulma tehlikesi geçiren liselilerden Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtarılamadı

        ORDU'da denizde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 3 lise öğrencisinden Orhan Kadirhan Bilkay'ın (17) ardından Yiğitcan Kıran da yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:10
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        Denizde boğulma tehlikesi geçiren liselilerden Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtarılamadı
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        ORDU'da denizde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 3 lise öğrencisinden Orhan Kadirhan Bilkay’ın (17) ardından Yiğitcan Kıran da yaşamını yitirdi. Adal Ö.’nün (17) tedavisi ise sürüyor.

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren lise öğrencileri Adal Ö., Yiğitcan Kıran ve Orhan Kadirhan Bilkay, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, dün yaşamını yitirdi.

        Hastanede tedavileri süren öğrencilerden Yiğitcan Kıran da bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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