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        Astsubay, derede boğuldu

        SAMSUN'un Terme ilçesine tatili gelip, sıcak havadan bunalarak dereye giren Astsubay Hakan Fidan (24), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:58 Güncelleme: 23.05.2025 - 23:00
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        Astsubay, derede boğuldu
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        SAMSUN’un Terme ilçesine tatili gelip, sıcak havadan bunalarak dereye giren Astsubay Hakan Fidan (24), boğuldu.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Terme ilçesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp Akçay Deresi’ne giren Astsubay Hakan Fidan, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, yapılan çalışma sonucunda Fidan’ın cansız bedenine ulaştı. Fidan’ın cenazesi, Ünye ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde astsubay olarak görev yapan Hakan Fidan’ın, Kurban Bayramı öncesi yıllık izin alarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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