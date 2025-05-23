Astsubay, derede boğuldu

Olay, saat 16.30 sıralarında Terme ilçesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp Akçay Deresi’ne giren Astsubay Hakan Fidan, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı dalgıç ekipler, yapılan çalışma sonucunda Fidan’ın cansız bedenine ulaştı. Fidan’ın cenazesi, Ünye ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.