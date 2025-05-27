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        Nefes borusuna erik parçası kaçan Salim, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        ORDU'da staj yaptığı iş yerinde yediği eriğin parçası nefes borusuna kaçan Salim Can Ateş'i (15), iş yeri sahibi Bekir Bayar (33) Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:27
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        Nefes borusuna erik parçası kaçan Salim, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        ORDU’da staj yaptığı iş yerinde yediği eriğin parçası nefes borusuna kaçan Salim Can Ateş’i (15), iş yeri sahibi Bekir Bayar (33) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinde staj yapan Salim Can Ateş, dün saat 17.00 sıralarında erik yerken bir parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan Ateş, iş yeri sahibi Bekir Bayar’ın odasına geldi. Durumu fark eden Bayar, hemen yaptığı Heimlich manevrası ile Ateş’i kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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