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        Dervişoğlu: Bu bayramın huzura katkı sağlamasını temenni ediyorum

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu bayramın huzura, kardeşliğe, mutluluğa, bayram tadında yaşamaya elverişli bir zemin oluşturmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:20
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        Dervişoğlu: Bu bayramın huzura katkı sağlamasını temenni ediyorum
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu bayramın huzura, kardeşliğe, mutluluğa, bayram tadında yaşamaya elverişli bir zemin oluşturmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurban Bayramı namazını memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesi Kabakdağı Mahallesi’ndeki Kabakdağı Camisi’nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı. Türk-İslam Alemi’nin ve insanlığın Kurban Bayramı’nı tebrik eden Dervişoğlu, “Öncelikle zulüm altındaki Müslümanlara Cenabıallah’tan huzur ve refah temenni ediyorum, esaret altındaki Türklere de hürriyet diliyorum. Bugün bayramı, bayram gibi idrak edebilmenin huzuru içerisinde olmamız gerekirken, hürriyetinden de mahrum insanların yaşadığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Dolayısıyla herkese öncelikle huzur, güven ve mutluluğun yanında hürriyet de temenni ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolize olduğu günlerdir bayramlarımız. Birbirimiz ile kucaklaşırız, küslüklerimiz varsa barıştığımız, birbirimizden uzak kaldığımız varsa kucaklaştığımız günlerdir. Ama yaşadığımız birtakım hadiseler bayramı bayram gibi idrak etmemize de engel oluyor” dedi.

        ‘BİRLİĞE, BERABERLİĞE, HUZURA VE KARDEŞLİĞE İHTİYACIMIZ VAR’

        Dervişoğlu, “Ülkemizde de dünyada da önemli sorunlar yaşanıyor. Çocuklarımızın yatağa aç girdiği, okula aç gittiği, emeklilerimizin tencerelerini kaynatamadığı hanelerimizde bayram sevincinin layıkıyla yaşanamadığını da biliyoruz. Dedelerin torunlarına, babaların ailelerine, annelerin, anneannelerin, babaannelerin aile fertlerine mahcup olduğu ekonomik sıkıntılar yüzünden de kendi görevlerini yapamadığını hissiyatı yaratan dönemler geçiriyoruz. Bütün bunların aşılması için birliğe, beraberliğe, huzura ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bu bayramın ifade ettiğim gibi huzura, kardeşliğe, mutluluğa, bayram tadında yaşamaya elverişli bir zemin oluşturmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum. Milletimizin birliği, dirliği hususunda da Cenabıallah’a yalvarıp yakarıyorum. Bu olumsuz süreçlerden hem milletimizi hem bölge coğrafyasında yaşayan dindaşlarımızı koruyup muhafaza eylesin. Doğu Türkistan başta olmak üzere Türk soydaşlarımıza, Gazze başta olmak üzere Müslüman kardeşlerimize de bu bayramın yüzü suyu hürmetine Cenabıhak’tan huzur niyaz ediyorum” dedi.

        Kabakdağı köyünün kendisi için hayatında önemli bir yeri ve izi olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Bugün memleketimdeyim. 48 sene önce rahmetli babamla bir Ramazan Bayramı için buradaydım. Rahmetli babam Ramazan Bayramı'nda buraya gelince, 'Kurban Bayramı'nda görüşmek üzere' demişti. Ama ömrü vefa etmedi. Bugün bu Kurban Bayramı'nda o vazifeyi deruhte ediyorum. Fatsa'nın Kabakdağı köyü burası. Buranın hayatımda önemli yeri ve izleri var. Burada büyüklerim var. Burada yetişmeme katkı sağlayan insanlar var. Burada çocukluğumu beraber geçirdiğim kardeşlerim var. Benim kendi köyüm değil ama kendimi bu köylü addettiğim için burada olduğumu bilmenizi isterim” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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