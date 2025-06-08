Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yolcu otobüsü alev alev yandı; olay anı kamerada

        ORDU'da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü aracı durdurup, yolcuları tahliye etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 08.06.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yolcu otobüsü alev alev yandı; olay anı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORDU’da seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü aracı durdurup, yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Altınordu ilçesi Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli çıkışında meydana geldi. Ordu’dan 37 yolcu ile İstanbul’a giden Servet Çise yönetimindeki 52 ED 334 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yayıldığını fark eden şoför Çise, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak 37 yolcuyu tahliye etti. Motor kısmında çıkan yangında alevler bir anda otobüsünün tamamını sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yolcuların başka bir araçla yollarına devam ettiği öğrenildi.

        Otobüsün alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Osimhen'den Al Hilal kararı!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Kayıp otizmli Onurcan'dan yürek yakan haber!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Sultanlar, Çin Seddi'ni yıktı!
        Immobile'ye son teklif!
        Immobile'ye son teklif!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Akrabalar çatıştı! 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı var!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?

        Benzer Haberler

        Ordu'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Ordu'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
        Doğasıyla öne çıkan Ordu'nun mavi bayraklı plajları yeni sezona hazır
        Doğasıyla öne çıkan Ordu'nun mavi bayraklı plajları yeni sezona hazır
        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nde bayram yoğunluğu
        Doğal güzelliğiyle öne çıkan Gaga Gölü'nde bayram yoğunluğu
        Ordu'da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu'da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu'da bir kişinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da bir kişinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Karadeniz'de 5 ilde bayramın ikinci günü 286 "acemi kasap" hastanelik oldu
        Karadeniz'de 5 ilde bayramın ikinci günü 286 "acemi kasap" hastanelik oldu