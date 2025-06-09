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        Ordu'da, hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü

        ORDU'da yol kenarında yürürken hafriyat kamyonunun çarptığı Gülser Uçan (75), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 18:50
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        Ordu'da, hafriyat kamyonunun çarptığı yaya öldü
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        ORDU’da yol kenarında yürürken hafriyat kamyonunun çarptığı Gülser Uçan (75), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.45 sıralarında Fatsa ilçesi Beyceli Mahallesi’nde meydana geldi. Emrullah E. (34) yönetimindeki 52 ACJ 887 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Gülser Uçan’a çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uçan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emrullah E. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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