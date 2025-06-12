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        'Cevizci Dede' çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor

        ORDU'da 'Cevizci Dede' olarak tanınan Tahsin Doğru (90), her gün açtığı pazar tezgahında kendi bahçesinde ürettiği ceviz, fındık ve kuru fasulye gibi organik ürünlerin satışını yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:17
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        'Cevizci Dede' çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor
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        ORDU’da ‘Cevizci Dede’ olarak tanınan Tahsin Doğru (90), her gün açtığı pazar tezgahında kendi bahçesinde ürettiği ceviz, fındık ve kuru fasulye gibi organik ürünlerin satışını yapıyor. Amacının para kazanmak olmadığını belirten Doğru, “Yaşıtlarım gibi evde oturmayı sevmiyorum” dedi.

        Altınordu ilçesinde yaşayan Tahsin Doğru, 35 yıl önce SGK’dan emekli oldu. Emekli olduktan sonra, boş durmamak için kendisine ait bahçesinde yetiştirdiği ceviz, fındık ve kuru fasulye gibi çeşitli organik ürünleri satmaya başlayan Doğru, yaklaşık 20 yıldır pazar tezgahı açıyor. Diğer pazarcıların ve bazı müşterilerin kendisine ‘Cevizci Dede’ olarak hitap ettiği Doğru, “Burada böyle vakit geçiriyorum. Herkes gelip, ceviz ve fındık alıyor. Bu tezgahta gördüğünüz ceviz, fındık ve kuru fasulyeleri kendi bahçemde yetiştiriyorum. Yaşım ilerledi ama çok şükür bir sağlık problemim yok. Sabahları erken kalkıp, tezgahımı açıyorum. Akşam hava kararmaya başlayınca da eve gidiyorum. Günlerimi böyle geçiriyorum. Bu tezgah bana meşgale oluyor. Çalışmak insanı dinç tutar. Gençlere de tavsiyem boş durmasınlar, çalışsınlar. İşleyen demir pas tutmaz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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