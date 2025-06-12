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        Kavgada bıçaklanarak öldürüldü

        ORDU'da Sefer P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:55
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        Kavgada bıçaklanarak öldürüldü
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        ORDU’da Sefer P. (46), husumetli olduğu Mesut Aksu'yu (39) çıkan tartışmada göğüs ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Kabataş ilçesi Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Mesut Aksu ve Sefer P. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefer P., yanındaki bıçakla Mesut Aksu’yu göğüs ve karnından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Aksu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sefer P. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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