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        Ordu merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

        ORDU merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:00
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        Ordu merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
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        ORDU merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu, İstanbul, Adana, Kocaeli, Muğla, Eskişehir, Osmaniye ve Rize'de piyasaya karşılıksız çek sürerek dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon düzenledi. 16 ayrı adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.K., İ.K., İ.A., M.K., S.Ö., R.E. ve Y.E. yakalandı. Yapılan aramalarda 15 bin metreküp kereste, 87 oda kapısı, 240 kapı pervazı, 444 ısı yalıtım ürünü, 10 yatak, 10 pos cihazı, 9 kaşe, 115 senet ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.K., İ.A., M.K., S.Ö., R.E. ve Y.E. tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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