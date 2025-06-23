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        Güney Koreli gezgin Hyojeong Park: Ordu ve Türkiye çok güzel

        SOSYAL medyada 'Mhyochi' adıyla yayın yapan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park (26), yürüyerek başladığı Türkiye turunda Ordu'ya ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:10
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        Güney Koreli gezgin Hyojeong Park: Ordu ve Türkiye çok güzel
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        SOSYAL medyada ‘Mhyochi’ adıyla yayın yapan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park (26), yürüyerek başladığı Türkiye turunda Ordu’ya ulaştı. Park, “Ordu’da deniz ve yeşil çok güzel. Türkiye’yi seviyorum” dedi.

        Türkiye’de bir süredir farklı şehirleri yürüyerek gezen ve sosyal medyada yayın yapan Hyojeong Park’ın son durağı Ordu oldu. Ünye ve Fatsa ilçelerinde konaklayan ve 2 gündür gezisini takipçilerine anlık olarak yansıtan Hyojeong Park, Perşembe ilçesine ulaştı. Vatandaşlar tarafından da merakla karşılanan Hyojeong Park, Ordu gezisinin ardından Trabzon’a kadar yürüyeceğini ve sonrasında ise Gürcistan’a gitmeyi hedeflediğini belirtti.

        ‘HER YER ÇOK GÜZEL’

        Ordu ve Türkiye’nin çok güzel olduğunu belirten Hyojeong Park, “Ordu’da deniz ve yeşil çok güzel. Türkiye’yi seviyorum. Samsun’dan sonra Çarşamba, Terme, Ünye, Fatsa, Perşembe, şimdi de Ordu şehir merkezine yürüyorum. Sonrasında ise Trabzon’a gideceğim. Türkiye ve Güney Kore kardeş ülke” dedi.

        Öte yandan Hyojeong Park, daha önce İstanbul'un Kadıköy ve Samsun'un Çarşamba ilçesinde bazı kişiler tarafından rahatsız edilmişti. O anlar Güney Koreli gezginin canlı yayın kamerasına yansımıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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