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        Kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan kamyonette ölü bulundu

        ORDU'dakayıp olarak aranan Cevat Günkaya (76) ile Dursun Ali Çelebi'nin (79), uçuruma yuvarlanan kamyonetin içerisinde cansız bedenleri bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:15
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        Kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan kamyonette ölü bulundu
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        ORDU'dakayıp olarak aranan Cevat Günkaya (76) ile Dursun Ali Çelebi'nin (79), uçuruma yuvarlanan kamyonetin içerisinde cansız bedenleri bulundu.

        Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi Susuz Obası'nda araçlarıyla gezmek için giden Cevat Günkaya ile Dursun Ali Çelebi'den haber alamayan yakınları, gece saatlerinde durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da katıldığı bölgede yapılan arama çalışmalarında; Çambaşı Yaylası Kaleboynu'nda 52 FF 572 plakalı kamyonet, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanmış halde bulundu. Kamyonetin olduğu bölgeye inen ekipler, araç içerisinde bulunan sürücü Cevat Günkaya ile Dursun Ali Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirledi. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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