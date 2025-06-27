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        Ordu'da uyuşturucuya 11 tutuklama

        ORDU merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:41 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:45
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        Ordu'da uyuşturucuya 11 tutuklama
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        ORDU merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Haziran Salı günü Ordu ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ünün işlemleri tamamlandı. Bugün Ünye Adliyesi’ne sevk edilen 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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