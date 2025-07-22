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        Bacağını kazada kaybeden kahvehaneci, siparişleri tekerlekli sandalye ile dağıtıyor

        ORDU'da geçirdiği motosiklet kazasında sol bacağı diz altından kesilen Şahin Çakır (65), mesleğini severek sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:17
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        Bacağını kazada kaybeden kahvehaneci, siparişleri tekerlekli sandalye ile dağıtıyor
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        ORDU’da geçirdiği motosiklet kazasında sol bacağı diz altından kesilen Şahin Çakır (65), mesleğini severek sürdürüyor. Kendisine ait kahvehaneye işleten, siparişleri tekerlekli sandalye yapan Çakır, “Şu an tek ayağımla çay dağıtmaya devam ediyorum çünkü bu sayede hayata tutunuyorum” dedi.

        Altınordu ilçesinde yaşayan Şahin Çakır, 10 yaşındayken babasına ait kahvehanede çaycılık yapmaya başladı. 55 yıldır çaycılık yapan Çakır, 5 Kasım 2024’te motosiklet kazası geçirdi. Yaklaşık 5 ay süren tedavinin ardından Çakır’ın sol bacağı, diz altından kesildi. Engeline rağmen hayata küsmeyen Çakır, kendisine ait kahvehanede tekerlekli sandalye ile çalışmayı sürdürüyor. Çakır, dışarıdan gelen siparişleri ise elektrikli tekerlekli sandalyesi ile dağıtıyor. Bu şekilde çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Kaza geçirdikten sonra da çalışmaya devam ediyorum. İşime aşığım ve çok seviyorum. Sevmesem zaten bu işi yapmam. Ayağım kesilse bile hiç zoruma gitmedi” diye konuştu.

        ‘PROTEZ AYAK TAKILINCA YİNE ESKİSİ GİBİ YÜRÜYEREK ÇALIŞACAĞIM’

        İşini sevdiği için bu engelin kendisini durduramadığını belirten Çakır, “Kendime elektrikli tekerlekli sandalye aldım ve çalışmaya devam ediyorum. Şimdi protez ayak takılmasını bekliyorum. Protez ayak takıldığında yine eskisi gibi yürüyerek çay dağıtacağım. Bir ayağımı kaybettim ama yaşamak yine de çok güzel” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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