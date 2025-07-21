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        Cezaevinden izinli çıktı, eğlence mekanında öldürüldü

        ORDU'nunAltınordu ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Soner Şanlı (30), iş yeri sahibi O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:20
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        Cezaevinden izinli çıktı, eğlence mekanında öldürüldü
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        ORDU'nunAltınordu ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Soner Şanlı (30), iş yeri sahibi O.A. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

        Olay, gece saatlerinde Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekan sahibi O.A. (29) ile müşteri Soner Şanlı arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada O.A., yanında bulunan tabancayla Şanlı'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şanlı, kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan Soner Şanlı'nın Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 10 gün süreyle izinli çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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