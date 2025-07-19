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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede yaşamını yitirdi, kızının ise tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:03
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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede yaşamını yitirdi, kızının ise tedavisi sürüyor.

        İlçenin Bolaman Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Feride Ceren Ayazoğlu (36), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Bunun üzerine baba Recep Ayazoğlu (60), kızını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi yaşadı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan baba ile kızı, sağlık görevlilerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Recep Ayazoğlu hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kızı Feride Ceren Ayazoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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