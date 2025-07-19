Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hayatını kaybetti

Recep Ayazoğlu hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, kızı Feride Ceren Ayazoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

İlçenin Bolaman Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Feride Ceren Ayazoğlu (36), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

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