Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yolcu otobüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 21:08 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yolcu otobüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, yolcu otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ünye-Fatsa karayolu üzerindeki Yüceler Mahallesi'nde, Ömer Faruk Kısacık (45) yönetimindeki 34 FLC 803 plakalı midibüs ile Ömer Faruk Akekin (43) idaresindeki 16 BHV 954 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otobüsteki 1 yaşındaki Ahmet U, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı

        Benzer Haberler

        Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Ordu'da "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi
        Ordu'da "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi
        Tescilli Gürgentepe çoban fasulyesinde 'alım garantili üretim' modeli uygul...
        Tescilli Gürgentepe çoban fasulyesinde 'alım garantili üretim' modeli uygul...
        Ordu'da üzerinde ve çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Ordu'da üzerinde ve çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı