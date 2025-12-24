Ordu'da "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi

Ordu'da, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Yaşar Baş, AK Parti Ordu İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, iklim kanunuyla ilgili bakış açılarının, genel siyasete bakış açılarıyla aynı olduğunu söyledi.

İklim kanununun, küresel iklim tartışmalarından beslendiğini belirten Baş, "Küresel siyaset, küresel duyarlılıklarla ilişkisi sadece araçsallaştırma ilişkisidir. İklim konusundaki küresel duyarlılıklarından doğmakla birlikte küresel iklim politikaları, iklim hassasiyetini açan bir güç mücadelesinin aracı haline dönmüştür ve küresel temelde ikiye ayrılmış bir dünyada bir güç mücadelesine tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Baş, iklim kanunuyla ilgili değerlendirme yaparken bazı tartışmalardan arınarak olaylara bakılması gerektiğine işaret ederek, "Bu tartışma üzerinden ortaya atılan akıl dışı spekülasyonlar bizim iklim kanunu, küresel iklim siyaseti meselesine rasyonel, makul, Türkiye'nin egemenliğine ve çıkarlarına dayalı bakmamızı engelleyen tuzaklar. Birçok akıl dışı tartışma, yapay tartışma duyuyorsunuz. Bunlarla zaman kaybetmeyi de zarar sayıyorum." dedi.