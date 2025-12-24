Tescilli Gürgentepe çoban fasulyesinde 'alım garantili üretim' modeli uygulandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaret tescilli Gürgentepe çoban fasulyesi hasadı yapan 25 üreticinin ürünlerini satın aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, üretimi teşvik etmek ve tarımsal ürünlerden daha çok katma değer elde etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından 'alım garantili üretim modeli'nin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Gürgentepe ilçesinde üretilen ve hasadı yapılan fasulyenin alımının gerçekleştirildiği, Büyükşehir Belediyesince değerinde alınan ürünlerin, üreticinin yüzünü güldürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Ordulu üreticilerin sadece kendi ihtiyaçları için ürettiği ürünlerin yaygınlaştırılması ve fındığa ek gelir sağlanması amacıyla Güler tarafından 19 ilçede başlatılan modelin üreticilere hem güven verdiğini hem de üretimin artmasını sağladığı kaydedildi.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle üretimi yapılan coğrafi işaretli Gürgentepe çoban fasulyesinin hasadının ardından alımlarının da yapıldığı belirtilerek, "Büyükşehir Belediyesi üreticilerin ayağına giderek 25 üreticiden ürettikleri ürünün tamamını satın aldı. Kilogramı 300 liradan ürününü belediyeye satan ve paraları hesaplarına yatmaya başlayan üreticilerin yüzü güldü." ifadesi kullanıldı.