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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

AA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

ORDU (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu'nun bazı ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Sarıgül, ilk olarak Kumru ilçesinde esnaf ziyareti yaparak, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Korgan ilçesine giderken yol kenarındaki bir fındık harmanını gezen Sarıgül, ardından Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ı ziyaret etti.

Korgan ve Fatsa ilçelerinde de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde yaşayan ailesini de ziyaret etti.

Evin önünde şehit yakınlarıyla oturan Sarıgül, aile üyelerine başsağlığı diledi.

Sarıgül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatsa'da şehidin evinde olduğunu belirterek, "Sınır ötesi operasyonda evladımızı hak dünyaya uğurladık ve şehitlik mertebesine erişti. Babasıyla, kardeşleriyle birlikte beraberim. Bu vesileyle bütün vatan görevini yapan, özellikle sınır ötesinde hasetlerle, fesatlarla, şer güçlerle mücadele veren, bayrağımızı ve toprağımızı koruyan bütün Mehmetçiklerimizin gözlerinden öpüyorum." dedi.

Yunanistan'a seslenmek istediğini dile getiren Sarıgül, "Sayın Miçotakis, silahlanmayı acele bırakın, Türkiye hakkında konuşmayı acele bırakın, karasularımızla oynamayı acele bırakın. Türk halkının sabrını taşırmayın." diye konuştu.

Sarıgül, "Biz barıştan yanayız. 'Silahlar gitsin, barış gelsin' diyen bir milletiz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti.

"Sayın Miçotakis, siyasilerin görevi silaha uzanmak değil, barışa uzanmaktır. Sabrımızı lütfen taşırmayın, sabrımızı denemeyin. Tam 100 sene önce İzmir'den nasıl ayrıldınız Yunanistan'a gittiniz? O nedenle bugünleri de unutmayın. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir zaman silah kullanmak istemez. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman barıştan yanadır ama bayrağımız ve toprağımız tehlikeye düşerse karasularımız tehlikeye düşerse Türk Silahlı Kuvvetlerimizin önünde o zaman inanın ki hiç kimse duramaz. Sayın Miçotakis, biz içeride siyasi partiler olarak birçok konuda demokrasi gereği farklı şeyler düşünebiliriz ama Sayın Miçotakis unutma ki bayrağımız ve toprağımız tehlikeye düşerse bütün siyasi partiler el birliği yaparak devletimizin yanında oluruz."

Sarıgül, "Bir kez daha Sayın Miçotakis, Fatsa'da şehidimizin evinden sana sesleniyorum, sakın ha sakın Amerika'ya güvenme. Ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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