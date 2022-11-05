Ordulu iki kardeş, 2 gün arayla kalp krizinden vefat etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordulu Şaban ve ağabeyi Birol Aydın, 2 gün arayla hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Şaban Aydın (44), 2 Kasım Çarşamba günü mesai sırasında rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydın, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cenazesi, bir gün sonra Ordu'nun Gülyalı ilçesi Mustafa Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Şaban Aydın'ın ağabeyi Birol Aydın'ın (55), 4 Kasım Cuma günü rahatsızlanması üzerine eve sağlık ekipleri çağrıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın, ambulansla hastaneye götürüldüğü esnada hayatını kaybetti.

İki çocuk babası emekli olan Aydın'ın cenazesi, bugün kardeşinin bulunduğu aile kabristanlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.