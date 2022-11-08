Akkuş ilçesinde Salman Jandarma Karakol Komutanlığı törenle açıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde Salman Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Tören, Jandarma İkmal Astsubay Kıdemli Üstçavuş Volkan Yavuz tarafından Salman Jandarma Karakol Komutanlığı tarihçesinin okunmasıyla başladı.

Vali Tuncay Sonel, törende yaptığı konuşmada, karakolun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu toprakları vatan yapanlardan, tüm şehitlerimizden, tüm kahraman gazilerimizden, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarından Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sayın Bakanımıza kadar, özellikle yurt içinde ve yurt dışında teröristle aslanlar gibi mücadele eden kahraman jandarmamızdan, kahraman polisimizden, kahraman korucularımızdan da Allah razı olsun." dedi.

Terörle mücadeleye değinen Vali Sonel, şunları kaydetti:



"Burada biz rahat oturabiliyorsak, memleketimizde huzur varsa, özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın İçişleri Bakanımızın ve kahraman güvenlik güçlerimizin müthiş mücadelesiyle ülkemizin her köşesinde artık huzur var. Yıllar önce bu bölgelerde, Akkuş'ta, Aybastı'da, Mesudiye'de, Karadeniz'in diğer yerlerinde terör vardı. Yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin beli kırıldı. Huzur geldiği zaman sadece bir bölgeyi değil, memleketin her köşesini etkiliyor."

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da Salman Jandarma Karakolu yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz ise "Güvenlik güçlerinin en iyi şartlarda görevini icra edebilmesi amacıyla inşa edilen yeni hizmet binaları ve envantere dahil edilen yeni araç, silah, teçhizat ve ekipmanlarla jandarmanın görev ve operasyon kabiliyeti artırılmakta, güncel suç ve tehditlere karşı teknolojik ürünlerin kullanılması ön plana çıkarılmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akkuş Akpınar Lisesi öğrencileri folklor gösterisi sundu.

İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından yapılan dua sonrası Salman Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Akkuş Kaymakamı Osman Kural, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, kaymakamlar, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.





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