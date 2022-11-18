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Antalya'da kazada ölen anne ile evinde ölü bulunan oğlunun cenazeleri Ordu'da defnedildi

AA

Antalya'da kazada ölen anne ile evinde ölü bulunan oğlunun cenazeleri Ordu'da defnedildi

ORDU (AA) - Muğla'daki evinde ölü bulunan kişi ile cenazesini almaya giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden annesi, memleketleri Ordu'da son yolculuklarına uğurlandı.

Muğla'da yaşayan Onur Halıcı'nın (27) evinde ölü bulunduğu haberi üzerine yakınlarıyla Gaziantep'ten yola çıkan ve Antalya'daki trafik kazasında yaşamını yitiren anne Emine Halıcı (56) ile oğlunun cenazeleri, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine getirildi.

Anne ile oğlunun cenazesi, Çaybaşı Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Tekke Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Halıcı ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Akseki Manavgat kara yolu Gençler Mahallesi yakınlarında 18 Kasım Cuma günü, Hayrettin Aktaş yönetimindeki 27 ADR 221 plakalı otomobil ile Mesut Seyfi idaresindeki 41 U 8335 plakalı kamyonet çarpışmıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hayrettin Aktaş ve yanındaki Emine Halıcı olay yerinde ölmüş, aynı araçtaki Merve, Emine ve Nazlı Özdemir, kamyonet sürücüsü Mesut ile Pamuk ve Yiğit Ali Seyfi yaralanmıştı.

Emine Halıcı'nın kaza sırasında, evinde ölü bulunan oğlunun cenazesini almak üzere Gaziantep'ten Muğla'ya gittiği belirlenmişti.


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