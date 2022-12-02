Ordu TSO'nun yönetim kurulu toplantısı Gölköy'de yapıldı

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ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yönetim kurulu toplantısı, Gölköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonundaki toplantıda, üye firmaların sorun ve talepleri ele alındı.

Ordu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, kent merkezinden sonra en fazla üyesi olan ilçenin Gölköy olduğunu belirtti.

Karlıbel, Ordu'yu büyütürken Gölköy, Gülyalı, Perşembe, Ulubey ve Gürgentepe'yi de büyütmek zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Bu yeni dönemde Giresun, Samsun ve Sivas gibi komşu illerimizle ilişkilerimizi de güçlendireceğiz. Kaderimiz, derdimiz ve geleceğimiz bir ve ortak, birlikte büyüyeceğiz inşallah. Üye sayımızı da artırmak hedefindeyiz, mutlaka Gölköy ilçemizde bulunan yeni ticarethanelerin veya mevcut iş yerlerinin odamıza kayıt olmalarını istiyoruz. Biz onlara destek olacağız, onlar da bizim büyümemize destek olacaklar."

Başkan Karlıbel ve yönetim kurulu üyeleri, ayrıca Kaymakam Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Fikri Uludağ ve Gölköylüler Dernek Başkanı Mustafa Şahin'in de katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.



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