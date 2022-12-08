Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulubey ve Korgan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler O.T. ile N.B. gözaltına alındı. Adreslerde, 635 gram kubar esrar, 148 gram toz esrar, 8 gram eroin, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ile çok miktarda fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.T. ile N.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.