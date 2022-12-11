Ordu'da 75 yaşındaki Fatma nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da 75 yaşındaki Fatma nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

AA

Ordu'da 75 yaşındaki Fatma nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde, 75 yaşındaki Fatma Bayrak, Mehmetçik için 17 çift çorap ördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çitlice Mahallesi'nde ikamet eden 11 torun sahibi Bayrak, yaklaşan kış mevsimi öncesi Mehmetçik için çorap örmeye başladı.

Malzemeleri kendi imkanlarıyla temin eden Bayrak, tamamladığı çorapları İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan askerlere hediye etmek üzere Korgan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ellerinden öperiz. Ordu Korgan'da yaşayan 75 yaşındaki Fatma teyzemizin örmüş olduğu çoraplar, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarmamıza ulaştırıldı." ifadelerine yer verdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ustasından devraldığı 5 metrekarelik dükkanda berberlik mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ustasından devraldığı 5 metrekarelik dükkanda ...
Ordu'da 4 bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak
YEREL HABERLER Ordu'da 4 bin seyirci kapasiteli spor salonu ...
Hobi olarak eğitim aldığı kursta eğitmen oldu
YEREL HABERLER Hobi olarak eğitim aldığı kursta eğitmen oldu
Ordu'da üniversite öğrencilerine sosyal market desteği
YEREL HABERLER Ordu'da üniversite öğrencilerine sosyal market ...
Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Koç adına ailesi okul yaptıracak
YEREL HABERLER Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden Melih Koç ...
Ordu ve Trabzon'da sivil toplum kuruluşlarından Çin'e tepki
YEREL HABERLER Ordu ve Trabzon'da sivil toplum kuruluşlarından Çin'e ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.