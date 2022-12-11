Ordu'da 75 yaşındaki Fatma nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde, 75 yaşındaki Fatma Bayrak, Mehmetçik için 17 çift çorap ördü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Çitlice Mahallesi'nde ikamet eden 11 torun sahibi Bayrak, yaklaşan kış mevsimi öncesi Mehmetçik için çorap örmeye başladı.
Malzemeleri kendi imkanlarıyla temin eden Bayrak, tamamladığı çorapları İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan askerlere hediye etmek üzere Korgan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.
Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ellerinden öperiz. Ordu Korgan'da yaşayan 75 yaşındaki Fatma teyzemizin örmüş olduğu çoraplar, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarmamıza ulaştırıldı." ifadelerine yer verdi.