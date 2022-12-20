Trafik kazasında hayatını kaybeden lise müdür başyardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Vedat Beşikçi son yolculuğuna uğurlandı.

Beşikçi için Orta Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Vargeloğlu ve meslektaşları katıldı.



İki çocuk babası Beşikçi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Bolaman Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Fatsa ilçesinde 16 Aralık'ta Bayram G. yönetimindeki 52 ACA 611 plakalı hafif ticari araç, Fatsa-Kumru kara yolunda Beşikçi'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpışmıştı. Kazada Beşikçi ve beraberindeki Serkan Uysal yaralanmıştı.

Uysal'ın tedavisi Ordu Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

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