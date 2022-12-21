Ordu'da iş yerinde yangın hasara yol açtı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çınar Mahallesi'nde Osman Akbaş'a ait ikinci el eşya satışı yapan iş yerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Yangını fark eden iş yeri sahibi Akbaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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