Ordu'da bor katkılı beton yol 15 yıldır bozulmadan kullanılıyor

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ORDU (AA) - Ordu'da bor katkılı çimento ile yapılan beton yol, 15 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi bozulmadan kullanılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 2007'de test amacıyla Ordu-Ulubey kara yolunun 6. kilometresine beton uygulandı.

Bor katkılı çimento ile toplamda 2 kilometrelik bölüme döşenen beton yol, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü özelliğini koruyor.

Başkan Güler, söz konusu yolda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa borlu çimento uygulamasını 2007 yılının eylül ayında yaptıklarını söyledi.

Üzerinden tam 15 yıl geçtiğine işaret eden Güler, "Şimdi bir deneme yaptım. En ufak bir aşınma yok. Gayet sağlam, yapıldığı zamanki gibi. Dolayısıyla hem sağlamlığını hem verimliliğini hem de aynı şekilde yapılabileceğini görmek açısından önemli bir gözlem yaptık. ​​​​​​​Bakanlığım dönemimde borlu çimentodan yaptığımız gidiş geliş toplamda 2 kilometre olan yolun sağlıklı şekilde durmuş olduğunu gördük." dedi.

Güler, asfaltla yapılan yolun kaç defa değiştiği ve bakım gördüğü düşünüldüğünde borlu yolun ekonomik olduğunu, aynı zamanda gelecek vadettiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Asfalt tamamen dışa bağımlı bir hidrokarbon ürünü. Halbuki çimento ve bor bizim taşımızdan toprağımızdan yapılıyor. Dışa bağımlılığı yok. Aynı zamanda aşınması yok. Gördüğünüz gibi 15 yıldır üzerinden ağır vasıtalar geçtiği halde en ufak bir aşınma yok." diye konuştu.

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