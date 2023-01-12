Çatalpınar'daki tesktil fabrikasında 300 kişi istihdam edilecek

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ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde inşası devam eden tekstil fabrikasında 300 kişi istihdam edilecek.

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, AA muhabirine, Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle, ilçenin girişinde 10 dönüm üzerinde 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika kurulması çalışmalarına devam edildiğini söyledi.



Türe, martta faaliyete başlaması planlanan fabrikada çalışacak işçilere eğitim verildiğini vurgulayarak, "Tekstil fabrikası ilçemiz için çok büyük yatırım. 300 kişinin istihdam etmesi dolaylı şekilde bu yatırımdan 1500 kişinin faydalanması demek. Fabrika sayesinde ilçemizden göçü önlemiş olacağız. 2023 yılı inşallah Çatalpınar için çok verimli bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

İlçede yatırım yapmak isteyen iş adamlarına da seslenen Türe, "İş insanlarımız bu konuda hiç dert emesinler. Belediye olarak arazi konusunda kendilerine yardımcı oluruz. Aynı zamanda işçi konusunda da kendilerine destekte bulunuruz." dedi.

Türe, 300 kişinin istihdam edeceği fabrikanın ilçeye kazandırılmasına öncülük eden Vali Tuncay Sonel'e, bölge milletvekillerine ve diğer ilgililere teşekkür etti.



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