AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da toplu açılış töreninde konuştu:

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6'lı masanın çalışmalarına ilişkin, "Ortak bir fikirleri olmadığı için yüksek sesle milletin önüne çıkıp, 'Bizim programımız budur.' diyemiyorlar. Ama o onların işidir, kimi aday gösterirler, millete ne söylerler onu bilmeyiz. Bizim adayımız bellidir, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de cumhurun adayıdır, milletimizin adayıdır ve inşallah yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir." dedi.

Kurtulmuş, Ulubey Belediyesince yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını söyledi. Türk milletinin, Selçuklu ve Osmanlı'nın torunları olduğunu belirten Kurtulmuş, "Üç kıtaya ve yedi iklime sözü geçmiş bir milletin torunlarıyız. Türkiye küçük hedeflerle, gündelik hesaplarla vakit kaybedemez. Önüne büyük hedefler koyması lazım. Hedefimiz yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin 2023'te yeni bir sayfa açtığını dile getirerek 2023'te Türkiye yüzyılının başladığını ve Türkiye'nin bir dünya lideri olarak öne çıkacağını ifade etti.

- "Haddinizi bilin, siz kendinize bakın. Türk halkı kimi seçeceğini size sormaz"

Milletin, Türkiye Yüzyılı hedefinin etrafında kilitlendiğini ancak birilerinin de bundan rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Özellikle seçime doğru yaklaştıkça bu sözlerin daha da yükseldiğini göreceksiniz. Daha geçtiğimiz günlerde dünyada, adını söylemeyeceğim hem de fazlaca satan dergilerden birinin kapağında Türk bayrağının içerisine sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetini koyarak, 'Türkiye'de önümüzdeki seçimde bir diktatörlük oluşturabilir, buna mani olmak gerekir.' anlamında yayınlar yapılıyor. Bu gazetecilere, bu dergi denilen paçavranın yöneticilerine şunu söylemek istiyorum, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek, bu aziz milletin seçmiş olduğu liderine hakaret etmek sizin hakkınız da değildir, haddiniz de değildir. Haddinizi bilin, siz kendinize bakın. Türk halkı kimi seçeceğini size sormaz."

Kurtulmuş, ülke içinde de birilerinin Türkiye'nin İHA'larda, SİHA'larda bir dünya markası olmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek "Bunu eleştiriyor, Türkiye'nin medarıiftiharı olan savunma sanayisindeki bir şirketimiz BAYKAR'ın üretimini hedef alarak bu şirkete dil uzatıyor. Aslında Türkiye'nin bu istikamette yürümesinin kendilerinin hoşlarına gitmediğini açıkça ortaya koyuyor. Adama sorarlar, 'Hans'ın, George'nin derdini anladık da Ali'ye, Veli'ye ne oluyor, onların dertleri nedir?' 'Biz üretmeyelim, gavurdan alırız?' diyorsanız, gavurun nasıl bu millete yeri geldiğinde ters baktığını, nasıl bu milletin yolunu kestiğini, bu millet çok iyi bilir." dedi.

Muhalefetin özellikle birkaç yıldır dile getirdiği tek söylemin, "Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin." olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "George da Hans da aynı şeyi söylüyor. Senin bir görüşün var mı? Türkiye'ye ne getireceksin? Ne yapacaksın?" diye konuştu.

- "Bu millet böyle yanlış tekliflerin peşinden gitmez"

Muhalefetin yıllardır, "Güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getireceğiz." söyleminde bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Getire getire milletin önüne koydukları güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi değil, valla bizim millet ariftir, benim bir şey söylememe gerek yok. Oradan diyor ki 'altılı ganyan.' Getire getire, getirdikleri bir yarı başkanlık sistemidir. Yetmedi, daha açık söyleyelim, görünmez ortakları var ya bir de isimlerini söylemekten çekindikleri, onlar Türkiye siyasetine eş başkanlık sistemini getirmişlerdi, bu beyler de çalışa çalışa, kafalarını çalıştıra çalıştıra eş Cumhurbaşkanlığı sistemini getirdiler, onu teklif ediyorlar. Bu millet böyle yanlış tekliflerin peşinden gitmez. Bu millet ne yaptığını bilmeyenlerin arkasından gitmez, bu millet gittiği yola aksi bir şekilde ihanet edenlere asla prim vermez. Bu millet büyük hedeflerini küçümseyen hiç kimseye göz ucuyla dahi bakmaz, onların dediklerine kanmaz."

Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere çok fazla vakit kalmadığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra her birimiz kapı kapı dolaşarak bütün kardeşlerimize, hemşehrilerimize, arkadaşlarımıza Türkiye'nin büyük hedeflerini anlatacağız. Bir de şunları anlatın, particilik yaparak değil, bütün bu dostlarımıza, arkadaşlarımıza şunu sorun, Allah'ın izniyle bu millet Cumhuriyet Halk Fırkası ve gölgesinde duranlara iktidar yüzü göstermedi ve bundan sonra da göstermeyecektir. Bunların iktidara geleceğini şey yapmıyorum ama sadece varsayalım, şöyle 20 yıldır bu adamlar iktidarda olsaydı, bu altılı, sizin tabirinizle 'altını ganyan' iktidarda olsaydı şu söylediklerimizden hangisini yapabilirdi? Kaç senedir oturuyorlar, kaç toplantı yaptılar bilmiyorum, oturuyorlar, yiyorlar, konuşuyorlar, dağılıyorlar, orada konuşuyorlar. 'Aday kimi yapacaksınız?' 'Seçimi söyleyin o zaman açıklarız' diyorlardı, işte geldi seçim, mayısta seçim."

Kurtulmuş, 6'lı masanın adayı açıklamamasının, aday tespit edememesinden değil, hangi konuda nasıl konuşacaklarını bilememesinden olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her birisinin farklı bir görüşü vardır çünkü. 'Türkiye'nin ekonomi politikasında ne yapacaksınız?' sorun, hepsi başka bir şey söyleyecektir. 'Türkiye'nin terörle mücadelesinde ortak fikriniz nedir?' Ortak bir fikirleri yoktur. 'Türkiye'nin mavi vatanı konusundaki ortak fikriniz nedir?' Fikirleri yoktur, ortak fikirleri yoktur. 'Türkiye'nin terörle mücadelesinde yurt dışı operasyonlarında nasıl hareket edeceksiniz?' Ortak fikirleri yoktur. Ortak bir fikirleri olmadığı için yüksek sesle milletin önüne çıkıp, 'Bizim programımız budur' diyemiyorlar. Ama o onların işidir, kimi aday gösterirler, millete ne söylerler onu bilmeyiz. Bizim adayımız bellidir, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de cumhurun adayıdır, milletimizin adayıdır ve inşallah yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yolunu ve rotasını tayin ettiğini belirten Kurtulmuş, "Yolumuz, ele güne muhtaç olmayacak, başkasından medet ummayacak, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye yoludur. Yolumuz, Türkiye Yüzyılı istikametinde yürüme yoludur. Allah yolumuzu açık etsin, Allah bu millete daha çok güzel günler göstersin." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)KARADENİZ&#039;DE &#039;PASİFİK İSTİRİDYESİ&#039; İSTİLASI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARADENİZ'DE 'PASİFİK ...
Karadeniz'de 'Pasifik istiridyesi' istilası
YEREL HABERLER Karadeniz'de 'Pasifik istiridyesi' istilası
(Görüntülü) ORDU&#039;DA FUHUŞ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ORDU'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA 6 ...
(Görüntülü) ORDU - KURTULMUŞ TÜRKİYE&#039;DE KİMİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞINI TESPİT EDECEK OLAN AZİZ MİLLETİMİZDİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ORDU - KURTULMUŞ TÜRKİYE'DE KİMİN ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da STK temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da STK ...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da ...
Kurtulmuş: Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağını tespit edecek olan aziz milletimizdir
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağını ...
Ordu'da bir manav takdir belgesi alan öğrencilere meyve dağıttı
YEREL HABERLER Ordu'da bir manav takdir belgesi alan öğrencilere ...
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da ...
Fatsa'da Türk müziği konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Fatsa'da Türk müziği konseri düzenlendi
Ordu'da belediyenin sözleşmeli personeli kura ile belirlendi
YEREL HABERLER Ordu'da belediyenin sözleşmeli personeli kura ile ...
Batma tehlikesi geçiren teknedeki balıkçılar kurtarıldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Batma tehlikesi geçiren teknedeki balıkçılar ...
(Görüntülü)BATMA TEHLİKESİ GEÇİREN TEKNEYİ BALIKÇILAR KURTARDI, O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BATMA TEHLİKESİ GEÇİREN TEKNEYİ BALIKÇILAR ...
Ordu'da batma tehlikesi geçiren balıkçı teknesi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ordu'da batma tehlikesi geçiren balıkçı teknesi ...
Ordu 2. OSB'de çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Ordu 2. OSB'de çalışmalar devam ediyor
Kabataş Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Kabataş Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Kefalet ...
Ordu ve Artvin'deki kayak tesisleri sezonu açtı
YEREL HABERLER Ordu ve Artvin'deki kayak tesisleri sezonu açtı
Hayata tek koluyla tutunan yüzücü Beyza Nur'un hedefi milli takım
YEREL HABERLER Hayata tek koluyla tutunan yüzücü Beyza Nur'un hedefi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.