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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da kar etkili oluyor

AA

Ordu'da kar etkili oluyor

ORDU (AA) - Ordu'nun bazı ilçelerinde kar etkili oluyor.

Altınordu ilçesindeki 530 rakımlı Boztepe'de etkisini gösteren yağmur, öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Şehrin turistik alanlarından Boztepe'ye çıkanlar, karın tadını çıkardı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabadüz, Gölköy, Çamaş, Korgan ilçeleri başta olmak üzere orta ve yüksek kesimlerde gece başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 560 personelin, 26 bin 378 kilometrelik yol ağında 456 araç ve iş makinesiyle karla mücadele edeceği belirtildi.

Ortalama kar kalınlığının Akkuş'ta 45, İkizce ve Çaybaşı'nda 25 santimetreye ulaştığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirlerin artırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çetin kış şartlarına hazır tüm ekiplerin 7/24 görev başında olacaklarını aktardı.

İlçe merkezleri başta olmak üzere mahalle yollarının hiçbirinin kapalı kalmaması için sıkı çalışma yürüteceklerini vurgulayan Güler, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız araçlarını kışa hazır hale getirmeleridir. Bunun haricinde yaşayabilecekleri sorunlarda 444 10 52 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirler. Daha önceki yıllarda olduğu gibi önceliğimiz ise hasta ve cenaze hizmetleridir." ifadelerini kullandı.

Güler, herhangi bir kapalı mahalle ve grup yolu bulunmadığını da bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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