Gülyalı Belediyesi'nde işçilere ek zam yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı Belediyesi tarafından işçilere ek zam yapıldığı bildirildi.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, yazılı açıklamasında, belediye kadrosunda yer alan işçilerin maaşlarına yönelik yeni düzenleme yapıldığını belirtti.

Tepe, işçilerin ekonomik şartlarını düzeltmeye yönelik ellerini taşın altına koyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belediyemizde görev yapan tüm emekçi işçilerimize net 1200 lira ek zam yapma kararı aldık. Çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Emeğin ve alın terinin yanında olmayı sürdüreceğiz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.