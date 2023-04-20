Milli Eğitim Bakanı Özer, Çatalpınar ilçesini ziyaretinde konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yıl bu ülkenin vatandaşlarının, garip gurebanın sözünün geçtiği, her alanda hizmet aldığı ve giderek güçlendiği bir dönem oldu." dedi.

AK Parti'den Ordu milletvekili adayı olan Özer, Çatalpınar ilçesini ziyaret etti.

Özer, ilçede inşası devam tekstil firmasını ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, firmanın faaliyete geçmesiyle 500 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Firma ile ilgili yetkililerden bilgi aldığını aktaran Özer, "Buranın tamamlanması ile ilgili Belediye Başkanı'mız 4 milyon lira gibi bir ödeneğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey ile görüştüm. 4 milyon lirayı inşallah yatıracak ve destekte bulunacak." diye konuştu.

Bakan Özer, yaklaşık 1,5 ay sonra firmanın inşaatı tamamlanarak devreye girmesinin planlandığını belirterek, böylece 500 kişiye istihdam sağlayan bir üretim kapasitesini bu bölgede başlatacaklarını kaydetti.

Bakan Özer, şöyle konuştu:

"İnşallah bu örnekler çok iyi bir şekilde yerleşirse çevredeki ilçelerimiz de tekstil alanındaki diğer fabrikalarında diğer alanlarda yatırım yapması ile ilgili bir başlangıç yapmış olacak. İnşallah yaygınlaştıkça hem genç işsizliği azaltmak bağlamında hem de bölgedeki yatırım kapasitesini artırma, ekonomik kalkınmayı güçlendirme bağlamında çok önemli yatırımı bu bölgeye kazandırmış olacağız. İnşallah Ordu'muz her geçen gün çok daha güçlü hale gelecek."

Özer, bu süreci başarıyla yürütenlere de teşekkür etti.

- "Son 20 yıl, yerli ve milli üretimin damgasını vurduğu bir yıl oldu"

Milli Eğitim Bakanı Özer, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Burada konuşan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 81 ilin her alanda hizmet aldığını ifade ederek, "Son 20 yıl bu ülkenin vatandaşlarının, garip gurebanın sözünün geçtiği her alanda hizmet aldığı ve giderek güçlendiği bir dönem oldu. Son 20 yıl, yerli ve milli üretimin damgasını vurduğu bir dönem oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde 2000'li yıllarda lise çağındaki öğrencilerin yarısının okullarda olmadığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Okul öncesi ve diğer alanlara hiç girmiyorum. Devasa seferberlikler oldu. Eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaştırmaya, enerjiden ve özellikle savunma sanayinde. İnşallah bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle tüm aday arkadaşlarımızla mevcut milletvekillerimiz ile birlikte Ordu'yu çok daha güçlü hale getirebilmek, onun eksiklerini giderebilmek için el ele vereceğiz ve Ordu hikayesi ortaya çıkaracağız."

Bakan Özer, 100 kişilik öğrenci yurdunu Çatalpınar'a kazandıracaklarını ifade ederek, "Çatalpınar'ın ne ihtiyacı varsa yapacağız. Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde neye ihtiyacımız varsa o ihtiyaçları gidermek için her zaman hizmetinizde olacağız." açıklamasında bulundu.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Özer, "Ordu'nun çözülemeyecek hiçbir problemi yok. Tek bir şeye ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Ordu'yu bambaşka bir Ordu'ya dönüştüreceğiz." dedi.

Bakan Özer, daha sonra MHP Çatalpınar İlçe Başkanlığı'nı ziyarette bulundu.

Özer, ardından ilçe esnafını da ziyaret etti.

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