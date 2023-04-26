Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezi projesinin sadece Türkiye'de genç işsizliği azaltmayla ilgili değil, aynı zamanda kadınların daha güçlü olması, istihdam edilebilirlik kapasitesinin artırılmasıyla ilgili çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, AK Parti Çamaş İlçe Başkanlığına yaptığı ziyarette, kentin son 20 yıl içinde çok önemli dönüşüme tanıklık ettiğini belirtti.

Özer, dertlerinin hem mevcut milletvekilleri hem de yeni adaylarla Ordu'yu daha güçlü hale getirmek olduğunu dile getirerek, "Tek derdimiz ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan, birlik ve beraberlik içerisinde Ordu'muzu çok daha iyi noktalara taşımak. İnşallah bunu da başaracağız. Zaten bu süreç içerisinde bunu da gösterdik. Yani Ordu'muza hizmetin hızlı bir şekilde aktarılması noktasında beklentiyi de yükselttik aslında. Yani son 10 gün içerisinde yapmış olduğumuz hizmetler aslında çok önemli hizmetler." diye konuştu.

Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası'na yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Özer, Çamaş'la ilgili ilçe başkanının taleplerini hızlı şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

Bakan Özer, "İnşallah Ordu daha farklı parlayacak. Çok daha güzel bir performans gösterecek ve Türkiye yüzyılında Ordu, gerçekten çok daha donanımlı, çok daha güçlü bir şekilde yoluna emin adımlarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İlçede ziyaret ettiği esnafa kolaylıklar dileyen Özer, vatandaşlarla da sohbet etti.

Mesleki Eğitim Merkezinin 22 öğrencisinin bulunduğu bir işlemeye ziyarette bulunan Özer, son zamanlarda meslek eğitimini güçlendirmek için attıkları en önemli adımlardan birinin de mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi olduğunu aktardı.

Özer, bu bağlamda 2021 yılının son haftasında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda çok önemli değişiklik yaptıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece hem işveren için hem de gençlerimiz için, özellikle kadınlarımız için cazip bir mesleki eğitim merkezi modelini ortaya koyduk. Bu model de çıraklarımıza, yani mesleki eğitim merkezine başlayan gençlerimize 3 yıl içerisindeki eğitimleri boyunca her ay asgari ücretin 3'te biri kadar ücret verilmesi devlet tarafından. Aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanması devlet tarafından yapılmakta. Daha önceden 3'te 1'lik oran işveren tarafından veriliyordu. Devletimiz, hükümetimiz bu durumu tamamen işveren üzerinden alarak genç işsizliği azaltmak için böyle bir teşviki getirdi. Kalfalar, yani üçüncü yılın sonunda çıraklık eğitimini tamamlayıp kalfa olanlar ise daha önceden asgari ücretin 3'te biri kadar ücret alırken bunu asgari ücretin yarısına çıkarttık, yani yüzde 50'sine çıkarttık. Bu açılımı yaptıktan sonra 2021 yılının sonunda o gün itibarıyla 159 bin çırak, kalfa tüm Türkiye'de varken bugün bu rakam yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştı, bir sene gibi kısa sürede."

- "Çırak ve kalfadaki kadın oranında çok ciddi artışlar oldu"

Çamaş'ta da görüldüğü gibi kadınların bir taraftan meslek öğrendiklerini, diğer taraftan da her ay asgari ücretin 3'te biri kadar bütçelerine katkı aldıklarını vurgulayan Özer, şunları söyledi:



"Yani burada şunu görüyoruz; Ordu'nun Çamaş ilçesinde aslında mesleki eğitim merkezi projesi sadece Türkiye'de genç işsizliği azaltmayla ilgili önemli bir proje değil, aynı zamanda kadınlarımızın daha güçlü olması, istihdam edilebilirlik kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de çok önemli bir proje. Zaten istatistiklerden biz biliyoruz, bu kanun düzenlemesi olmadan önceki çırak ve kalfadaki kadın oranıyla şu andaki çırak ve kalfadaki kadın oranında çok ciddi artışlar oldu. 10-20 kat civarında artışlar oldu. Ben inanıyorum ki bu proje tüm ilçelerimize, illerimize daha yaygınlaştıkça uzun vadede ülkemizin hem nitelikli insan kaynağını karşılanması, aynı zamanda genç işsizliğin de azaltılması ve kadın istihdamının artırılması noktasında çok önemli bir evreye geçecektir."

Özer, kursiyer, çırak ve kalfalara başarılar dileyerek, "İnşallah onlar da eğitimlerini tamamlayarak hızlı bir şekilde iş dünyasına usta olarak, iş yeri açma belgesine sahip olarak, aynı zamanda teknisyen unvanına sahip olarak iş gücü piyasamıza katılacak ve katkı vermeye devam edecekler." dedi.

Bakan Mahmut Özer, daha sonra ilçedeki mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi.

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