Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitim merkezi projesinin sadece Türkiye'de genç işsizliği azaltmayla ilgili değil, aynı zamanda kadınların daha güçlü olması, istihdam edilebilirlik kapasitesinin artırılmasıyla ilgili çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, AK Parti Çamaş İlçe Başkanlığına yaptığı ziyarette, kentin son 20 yıl içinde çok önemli dönüşüme tanıklık ettiğini belirtti.

Özer, dertlerinin hem mevcut milletvekilleri hem de yeni adaylarla Ordu'yu daha güçlü hale getirmek olduğunu dile getirerek, "Tek derdimiz ayrım yapmadan, kimseyi dışlamadan, birlik ve beraberlik içerisinde Ordu'muzu çok daha iyi noktalara taşımak. İnşallah bunu da başaracağız. Zaten bu süreç içerisinde bunu da gösterdik. Yani Ordu'muza hizmetin hızlı bir şekilde aktarılması noktasında beklentiyi de yükselttik aslında. Yani son 10 gün içerisinde yapmış olduğumuz hizmetler aslında çok önemli hizmetler." diye konuştu.

Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası'na yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Özer, Çamaş'la ilgili ilçe başkanının taleplerini hızlı şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

Bakan Özer, "İnşallah Ordu daha farklı parlayacak. Çok daha güzel bir performans gösterecek ve Türkiye yüzyılında Ordu, gerçekten çok daha donanımlı, çok daha güçlü bir şekilde yoluna emin adımlarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İlçede ziyaret ettiği esnafa kolaylıklar dileyen Özer, vatandaşlarla da sohbet etti.

Mesleki Eğitim Merkezinin 22 öğrencisinin bulunduğu bir işlemeye ziyarette bulunan Özer, son zamanlarda meslek eğitimini güçlendirmek için attıkları en önemli adımlardan birinin de mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi olduğunu aktardı.

Özer, bu bağlamda 2021 yılının son haftasında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda çok önemli değişiklik yaptıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece hem işveren için hem de gençlerimiz için, özellikle kadınlarımız için cazip bir mesleki eğitim merkezi modelini ortaya koyduk. Bu model de çıraklarımıza, yani mesleki eğitim merkezine başlayan gençlerimize 3 yıl içerisindeki eğitimleri boyunca her ay asgari ücretin 3'te biri kadar ücret verilmesi devlet tarafından. Aynı zamanda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanması devlet tarafından yapılmakta. Daha önceden 3'te 1'lik oran işveren tarafından veriliyordu. Devletimiz, hükümetimiz bu durumu tamamen işveren üzerinden alarak genç işsizliği azaltmak için böyle bir teşviki getirdi. Kalfalar, yani üçüncü yılın sonunda çıraklık eğitimini tamamlayıp kalfa olanlar ise daha önceden asgari ücretin 3'te biri kadar ücret alırken bunu asgari ücretin yarısına çıkarttık, yani yüzde 50'sine çıkarttık. Bu açılımı yaptıktan sonra 2021 yılının sonunda o gün itibarıyla 159 bin çırak, kalfa tüm Türkiye'de varken bugün bu rakam yaklaşık 1 milyon 400 bine ulaştı, bir sene gibi kısa sürede."

- "Çırak ve kalfadaki kadın oranında çok ciddi artışlar oldu"

Çamaş'ta da görüldüğü gibi kadınların bir taraftan meslek öğrendiklerini, diğer taraftan da her ay asgari ücretin 3'te biri kadar bütçelerine katkı aldıklarını vurgulayan Özer, şunları söyledi:

"Yani burada şunu görüyoruz; Ordu'nun Çamaş ilçesinde aslında mesleki eğitim merkezi projesi sadece Türkiye'de genç işsizliği azaltmayla ilgili önemli bir proje değil, aynı zamanda kadınlarımızın daha güçlü olması, istihdam edilebilirlik kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de çok önemli bir proje. Zaten istatistiklerden biz biliyoruz, bu kanun düzenlemesi olmadan önceki çırak ve kalfadaki kadın oranıyla şu andaki çırak ve kalfadaki kadın oranında çok ciddi artışlar oldu. 10-20 kat civarında artışlar oldu. Ben inanıyorum ki bu proje tüm ilçelerimize, illerimize daha yaygınlaştıkça uzun vadede ülkemizin hem nitelikli insan kaynağını karşılanması, aynı zamanda genç işsizliğin de azaltılması ve kadın istihdamının artırılması noktasında çok önemli bir evreye geçecektir."

Özer, kursiyer, çırak ve kalfalara başarılar dileyerek, "İnşallah onlar da eğitimlerini tamamlayarak hızlı bir şekilde iş dünyasına usta olarak, iş yeri açma belgesine sahip olarak, aynı zamanda teknisyen unvanına sahip olarak iş gücü piyasamıza katılacak ve katkı vermeye devam edecekler." dedi.

Bakan Mahmut Özer, daha sonra ilçedeki mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak
YEREL HABERLER Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak
Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı ...
Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün maketi yapıldı
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün ...
Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 ...
Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan Özgür'ün beyin ölümü gerçekleşti
YEREL HABERLER Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan ...
Ordu'da kafası otomobil jantına sıkışan köpeği ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Ordu'da kafası otomobil jantına sıkışan köpeği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.