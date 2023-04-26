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Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Kumru ilçesini ziyaret etti:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Kumru ilçesini ziyaret etti:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Allah'a şükür ülkemiz 20 yıl öncesine göre çok farklı. Türkiye hakkını aldı, inşallah daha fazlasını da alacak." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Bakan Özer, Kumru ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Kumru İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bambaşka bir hikaye yarattığını söyledi.

Türkiye'nin bağımsız, kendi kararını kendi verebilen, sadece bölgede değil dünyada söz sahibi bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Özer, "Sadece bunu yapmıyor ama tüm illerin, tüm ilçelerimizin eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar her türlü hizmetini karşılamak için seferber oldu. Allah'a şükür ülkemiz 20 yıl öncesine göre çok farklı. Türkiye hakkını aldı, inşallah daha fazlasını da alacak." diye konuştu.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu hikayenin kaldığı yerden güçlü bir şekilde devam edeceğini belirterek, Kumru'nun da buna hazır olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece gündüz demeden ülkenin problemlerini çözmek için koşturduğunu ifade eden Özer, "Beş dakika rahatsızlandı, herkes hüzün doldu, onun için Sayın Cumhurbaşkanımızı üzmeden inşallah Ordu'da yepyeni bir hikaye başlatacağız. Bu hikayenin adı söz verilenin yapıldığı hizmet hikayesi." dedi.

Yaklaşık 10 günden beri Ordu'da olduğunu dile getiren Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükür, Ordu'muzun bir sürü problemini çözdük ama söz olarak çözmedik, söz verdiğimizin her şeyi, kaynağı ertesi gün Ordu'ya geldi. Eğitimde, millet bahçesinde, çevre yollarında... İnşallah çok daha hızlı şekilde devam edeceğiz. Sayın başkanımızın söylemiş olduğu Kumru-Niksar yolunun da takibini yapacağız. Kumru-Korgan yolundan geliyoruz zaten, orayı gördük, maalesef Ordu'nun yolla ilgili ciddi problemi var, inşallah yapacağız, göreceğiz, nasıl yapıldığını da hep birlikte göreceğiz."

Bakan Özer, Kumru'nun öğretmenevi problemine değinerek, ilçeye 50 yatak kapasiteli öğretmenevi kazandıracaklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Mayıs'ta Ordu'da olacağı bilgisini veren Özer, "Ordu'da inşallah muhteşem bir miting yapacağız, sizleri de tüm teşkilatımızı geniş katılımlarla birlikte inşallah Ordu'daki mitinge bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, el ele verip Kumru'nun tüm problemlerini teker teker çözeceklerini kaydederek, verdikleri sözleri de en kısa zamanda yerine getireceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Özer, AK Parti Kumru İlçe Başkanlığı, ilçe esnafı ve bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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