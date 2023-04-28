Ordu'da ayı, arı kovanlarına zarar verdi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir üreticiye ait arı kovanları, ayı saldırısı sonucu zarar gördü.

İlçenin Kestane Mahallesi'nde üretici Engin Özata'ya ait bahçeye giren ayı, bazı kovanları dağıtarak parçaladı ve zarar verdi.

Özata, AA muhabirine, durumu gören arkadaşının haber vermesi üzerine ilçe merkezinden mahallesindeki bahçeye gittiğini söyledi.

Yaklaşık 15 kovanı bulunduğunu, ayının saldırısı sonucu bazı kovanlarının zarar gördüğü belirten Özata, kovandaki arıların telef olduğunu dile getirdi.

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