Milli Eğitim Bakanı Özer, Çaybaşı ilçesinde konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Daha gidecek çok yolumuz var. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta milletimizin iradesi tekrar sandıkta tecelli edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yola devam edeceğiz." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Çaybaşı ilçe meydanında halka hitabında, kendisini karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

Türkiye'nin son 20 yılının hizmetlerle tanıştığı bir dönem olduğunu belirten Özer, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitimde, altyapıda, ulaştırmada, sağlıkta ve enerjide vatandaşlarımızın hizmetlerle tanıştığı bir döneme şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derdinin bu ülkenin vatandaşına hizmet etmek olduğunu, şehirde yaşayan ile köyde yaşayan vatandaşını hiçbir zaman ayırt etmediğini vurgulayan Özer, "Ama yıllardan beri bu yatırımları engelleyenler, bu yatırımların sadece bir bölgede yoğunlaşmasını isteyenler, bu kaynakların Türkiye'nin her tarafına dağılmasını hiçbir zaman kabullenemediler. Bugün diyorlar ki Türkiye hakkını alacak. Türkiye aslında hakkını son 20 yılda aldı." diye konuştu.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde geçmişte ertelenen tüm hakların alındığını kaydederek, "Daha gidecek çok yolumuz var. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta milletimizin iradesi tekrar sandıkta tecelli edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Bu seçim gerçekten kritik bir seçim"

Bu süreçte Çaybaşı halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağına inancının tam olduğunu ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Tıpkı daha önce de yalnız bırakmadıkları gibi. Ben inanıyorum ki Çaybaşı geçmişte olduğundan çok daha gür bir şekilde sesini çıkartacaktır. Çünkü bu seçim gerçekten kritik bir seçim. Özellikle uluslararası mahfillerin en fazla etkinlik yaptığı seçimler. Tek bir dertleri var. Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Sonrasında ülke ne olursa olsun. Hiç umurlarında bile değil. Çünkü geçmişte de bu halkın başına neler gelebileceği hiç umurlarında olmadı. Türkiye'nin her noktasında son 20 yılda dünya kadar okul yapıldı. Mevcut okul sayıları ikiye, üçe katlandı. Ne için? Sizin çocuklarınız rahat bir şekilde okula gitsin diye."

"Son 20 yılda çocuklara ücretsiz ders kitaplarını dağıtan kim?" sorusunu yönelten Özer, "Hatırlayın eski günleri. Kırtasiyelerde geziyordunuz. Para verdiğiniz gibi kitapları da alamıyordunuz. Şu ana kadar 4 milyar kitap ücretsiz olarak vatandaşın çocuğuna dağıtıldı. Yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Taşımalı eğitimle sizin çocuklarınızı ücretsiz bir şekilde taşıma yapıldı. Amaç neydi? Bir tane çocuk bile geride kalmasın. Bunları yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan idi. Bu hakkı çocuklarımıza Cumhurbaşkanımız verdi." diye konuştu.

Özer, şu anda ülke genelinde 5 milyon öğrenciye her gün ücretsiz sıcak yemek verildiğini de kaydetti.

Meslek liselerinin önemine vurgu yapan Özer, Türkiye'de ekonominin kalkınmasına öncülük eden meslek liselerinin çok daha iyi noktalara gideceğini anlattı.

Bakan Özer, son 20 yılın geçmişteki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığı, vatandaşın nerede yaşadığı fark etmeksizin eşit bir şekilde hizmetlerine kavuştuğu bir dönem olduğunu belirterek, "İnşallah Türkiye Yüzyılı olarak isimlendirilen bir sonraki dönemde bu hizmetler çok daha artacak." dedi.

Ordu'ya son günlerde 5 milyar liralık ilave yatırımları kazandırdıklarını aktaran Özer, her yatırımın aynı zamanda Çaybaşı ilçesini de ilgilendirdiğini, yeni yatırımlarla Çaybaşı ilçesinin eğitimle ilgili sorununun kalmayacağını dile getirdi.



Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özer, Çaybaşı Belediye binasının giriş katındaki kadın kooperatiflerinin hazırladığı yöresel ürünleri de inceledi.

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