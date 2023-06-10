Ordu'da ayı saldırısında koyunları telef olan besicilerin mağduriyeti giderildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde geçen hafta yaşanan ayı saldırısında 80 koyunu telef olan besicilere destek olundu.



İlçeye bağlı Cihadiye Yaylası'ndaki besicileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ayı saldırısı sonucu 7 yetiştiricinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için girişimde bulunduklarını söyledi.

Yılmaz, il ve ilçe müdürlüklerinin yanı sıra Ordu Damızlık Koyun ve Yetiştiricileri Birliği ile yine kentteki yetiştiricilerin desteğiyle 80 küçükbaş hayvan temin edildiğini vurgulayarak, böylelikle yaşanan mağduriyetin giderileceğini aktardı.

Bu zor süreçte desteğini esirgemeyenlere şükranlarını sunan Yılmaz, koyunları besicilere teslim etti.





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