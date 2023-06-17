Akkuş'ta çiftçilere ekipman desteği sağlandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde çiftçilere ekipman dağıtıldı.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, oda binası önünde düzenlenen törende, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibeyle dağıttığı tarım ekipmanları sayesinde çiftçilerin düşük maliyetlerle modern üretim araçlarına kavuşmasının kolaylaştığını ve üretimin arttığını söyledi.

Akkuş Kaymakam Vekili ve Çaybaşı Kaymakamı Turgay Tarık, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Murat Kuzu'nun da katıldığı törende, "pat pat" olarak tabir edilen 13 tarım aracı, 3 ot biçme makinesi ve süt sağım makinesi çiftçilere teslim edildi.



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