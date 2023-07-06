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        Ordu'da yaşlı adamın otomobilin çarpması sonucu öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 14:50
        Ordu'da yaşlı adamın otomobilin çarpması sonucu öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Tepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde 4 Temmuz'da el freni çekilmeden yol kenarına park edilen otomobil, kaymaya başladı.

        Otomobil, karşı kaldırımda yürüyen ve öğle namazı için camiye gittiği öğrenilen Mehmet Kesen'e (76) çarptı.

        Olay yerinde yaşamını yitiren Kesen'in cenazesi, dün Korgan ilçesinde toprağa verildi.

        Gözaltına alınan araç sahibi A.Y. (47), çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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