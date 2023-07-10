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        Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelandan kapanan kesimleri ulaşıma açıldı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 10:03
        Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelandan kapanan kesimleri ulaşıma açıldı

        ORDU (AA) - Ordu'da sağanağın ardından oluşan heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ve Güzelyalı ilçe güzergahlarında kapanan noktalar ulaşıma açıldı.

        Kentte 8 Temmuz'da etkisini artıran sağanağın yol açtığı tahribatın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Heyelan sebebiyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun güzergahındaki Altınordu ilçe geçişi ile Ordu-Giresun güzergahındaki Gülyalı ilçe geçişi, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

        Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada da biriken toprak ve hafriyat kaldırıldı.

        Vali Tuncay Sonel, yolun açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Ordu-Giresun güzergahımızda Gülyalı ilçemiz geçişi ile Ordu-Samsun güzergahımızda Altınordu ilçemiz geçişi, heyelandan dolayı kapanmıştı. Karayolları teşkilatımızın özverili çalışması, şehir hastanemiz ve çevre yolu inşaatlarımızdaki firmalarımızdan aldığımız iş makineleri takviyesi ile an itibarıyla her iki yolumuz da trafiğe açılmıştır. Ekiplerimize teşekkür ediyorum."

        Öte yandan, kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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